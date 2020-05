CAZ IREAL! Un fost fotbalist de la Schalke a fost gasit in viata dupa ce toata lumea l-a crezut mort in 2016

Caz incredibil in Germania. Hiannick Kamba a fost gasit in viata dupa ce la inceputul anului 2016 a fost declarat mort.



Fost junior la Shalke si jucator la mai multe echipe modeste din campionatele germane, Kamba a fost declarat mort dupa un presupus accident de masina suferit in Congo.

Bild a scris ca fosta sotie a fotbalistul a inscenat moartea acestuia pentru a beneficia de o suma mare de bani din asigurarea de viata.

In prezent congolezul are 33 de ani si lucreaza la o companie de energie electrica din zona Ruhr, in nord-vestul Germaniei.

Pentru moment, autoritatile germane o investigheaza pe fosta lui sotie, care este acuzata ca a inselat firma de asigurari germana.

