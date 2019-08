Bayern vrea sa repete "schema James Rodriguez"! Anuntul facut de AS: nemtii vor un nou "galactic", sub forma de imprumut

Gareth Bale ar putea pleca in sfarsit de la Real.

Cazut in dizgratia lui Zidane, galezul are zilele numarate la Madrid si cauta o portita de scapare. In ultima perioada, presa internationala a speculat intens pe seama viitoarei destinatii a lui Bale, insa pana acum nu s-a ajuns la o varianta concreta.

Potrivit AS, Bayern Munchen ar fi revenit in cursa pentru Bale. Jurnalistii spanioli noteaza ca formatia germana vrea sa-l aduca pe Bale sub forma de imprumut pentru un sezon, iar o oferta clara urmeaza a fi facuta in zilele urmatoare.

Bale a fost aproape si de o mutare in China, chiar la formatia lui Cosmin Olaroiu. Marca scria la acea vreme ca tehnicianul roman a fost cel care s-a opus venirii lui Bale in conditiile in care Olaroiu isi dorea un alt profil de jucator.