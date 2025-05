După Tah și Bischof, Bayern îl vrea pe Gakpo

După ce a câștigat al 33-lea titlul de campioană în Bundesliga, Bayern Munchen încearcă să-și refacă lotul pentru a redeveni relevantă și în Champions League. Conducerea clubului a pus ochii pe Cody Gakpo, atacantul lui Liverpool, pentru care este dispusă să plătească aproximativ 70 de milioane de euro. "Cormoranii" se pot despărți de atacant, după ce l-ar fi convins pe Florian Wirtz să vină pe Anfield.



Până acum, bavarezii i-au transferat pe Jonathan Tah (29 de ani / Bayer Leverkusen / Germania / fundaș central / gratis) și Tom Bischof (20 de ani / Hoffenheim / Germania / mijlocaș central / gratis) și s-au despărțit de Thomas Muller (35 de ani / Germania / atacant), Eric Dier (31 de ani / AS Monaco / Anglia / fundaș central / gratis) și Frans Kratzig (22 de ani / RB Salzburg / Germania / mijlocaș stânga / 3.5 milioane de euro), în timp ce Sven Ulreich (36 de ani / Germania / portar) și Leroy Sane (29 de ani / Germania / extremă dreapta) își termină contractele.



În acest sezon, Gakpo a bifat 49 de prezențe și 18 goluri pentru Liverpool, în toate competițiile. "Cormoranii" au câștigat titlul de campioană în Premier League, au jucat finala EFL Cup (1-2 cu Newcastle United), au părăsit FA Cup în turul al patrulea (0-1 cu Plymouth Argyle) și au fost eliminați în optimile de finală ale Champions League (1-0, 0-1, 1-4 d.l.d. cu PSG).



Gakpo, semifinalist la Euro 2024 cu Olanda

Cody Mathes Gakpo (26 de ani / 193 cm) este născut la Eindhoven, din tată ghanez și mamă olandeză. S-a format la academiile cluburilor FC Eindhoven și PSV Eindhoven, iar la nivel de seniori a evoluat pentru Jong PSV (2016-2019), PSV Eindhoven (2018-2023) și FC Liverpool (2023-2025).



Are 38 de meciuri și 15 goluri pentru naționala Olandei, cu care a participat la Euro 2020 (optimi de finală), CM 2022 (sferturi de finală) și Euro 2024 (semifinală). În palmares are Eredivisie (2017-2018), KNVB Cup (2021-2022), Johan Cruyff Shield (2021, 2022), Premier League (2024-2025), EFL Cup (2023-2024), titlul de golgheter al Euro 2024 și Dutch Footballer of the Year (2021-2022).



Poate juca ca atacant central sau extremă stânga și este cotat la 70 de milioane de euro, după ce a fost cumpărat de Liverpool cu 42 de miliaone de euro, în ianuarie 2023.



