Jucătorul remarcat de Cody Gakpo din naționala României: "A fost bun"

România a realizat o performanță importantă la EURO 2024, calificându-se în optimile de finală ale turneului din Germania.

După 3-0 cu Ucraina, 0-2 cu Belgia și 1-1 cu Slovacia, tricolorii lui Edward Iordănescu au terminat pe locul unu în grupă și s-au calificat în optimile de finală, acolo unde o vor întâlni la Munchen pe Olanda, LIVE, marți, de la ora 19:00 pe PRO TV și VOYO, și LIVE TEXT cu VIDEO EXCLUSIV pe sport.ro.

Cody Gakpo, impresionat de tricolori

Cel mai bun marcator al olandezilor în faza grupelor, cu două reușite, a declarat că se așteaptă la o partidă de luptă împotriva României și a vorbit despre calitățile anumitor jucători din echipa noastră.

"Va trebui să luptăm încă din primele secunde. Ne-am antrenat bine în această săptămână, avem un plan bun de bătaie. Toți au fost dezamăgiți că am pierdut cu Austria, toți știu că trebuie să jucăm mai bine. Am discutat, ne-am antrenat în acest scop și am trecut mai departe. Acum va începe cu adevărat, trebuie să ne descurcăm bine.

Va fi un meci greu, trebuie să luptăm și ne-am pregătit pentru asta. Cred că toată lumea așteaptă meciul, trebuie să avem o reacție după ultimul meci, să le arătăm tuturor cât de buni putem fi.

Știm că după ultimul meci cei din țară au fost puțin dezamăgiți, dar vrem să câștigăm tot, avem multă încredere. Încrederea noastră a crescut, este foarte plăcut când toată țara te sprijină.

Când vedem zidul portocaliu, alergăm mai tare, avem mai multă încredere. Mâine trebuie să jucăm ca o echipă, să avem suficientă energie.

Am urmărit cele trei meciuri pe care le-au jucat. Au câțiva jucători buni, nu pot numi pe cineva anume, dar ca echipă sunt foarte buni. Au dribleri buni în atac, precum Hagi și Man, un mijloc solid, fundașul dreapta (n.r. - Rațiu) a fost bun", a declarat Cody Gakpo, la conferința de presă.