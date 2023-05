Bayern Munchen e campioana Germaniei! Final dramatic în Bundesliga, decis în ultima clipă

Cu o etapă înainte de finalul actualei stagiuni din campionatul Germaniei, Borussia Dortmund era pe prima poziție cu 69 de puncte, în timp ce Bayern Munchen se situa pe locul secund cu 68 de puncte.

„Bavarezii” au învins-o pe Koln cu 2-1. Kinglsey Coman a deschis scorul în minutul opt. Ljubicic a restabilit egalitatea în minutul 81, însă Jamal Musiala, intrat de patru minute, a adus titlul în minutul 89 pentru Bayern Munchen!

La meciul Borussiei Dortmund a fost nebunie. Trupa de pe „Signal Iduna Park” a fost condusă cu 2-0 de Mainz, în prima repriză. În partea secundă, Guerreiro a redus din diferență (69'), iar Sule (90+6') a restabilit egalitatea.

1. FC Bayern Munchen: 71 de puncte - 21 victorii, 8 egaluri, 5 înfrângeri

2. Borussia Dortmund: 70 de puncte - 22 victorii, 4 egaluri, 8 înfrângeri

Chiar dacă ambele meciuri au fost programate simultan, Koln - Bayern s-a terminat primul. Iar fotbaliștii „bavarezilor” au urmărit finalul jocului din Borussia Dortmund - Mainz pe un telefon. În momentul în care arbitrul a fluierat finalul, jucătorii dirijați de Thomas Tuchel au sărit în sus de bucurie!

Beautiful moment even if this team has disappointed us many times this season. This video made me emotional ❤️ pic.twitter.com/d83zn4yg2A