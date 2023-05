Erling Haaland a fost desemnat sâmbătă jucătorul sezonului în Premier League, după o campanie record în care a marcat nenumărate goluri, iar Manchester City a câştigat al treilea titlu de campion consecutiv.

Norvegianul a fost ales jucătorul sezonului de către public, căpitanii celor 20 de cluburi din Premier League şi un grup de experţi în fotbal.

De asemenea, a fost desemnat Fotbalistul Anului de către Asociaţia Jurnaliştilor de Fotbal, după ce a obţinut 82% din voturi.

Haaland, care are doar 22 de ani, a depăşit în acest sezon recordul anterior de 34 de goluri într-o singură campanie în Premier League, record împărţit atunci de Andy Cole şi Alan Shearer şi care a rezistat aproape trei decenii.

Premiul revine pentru a patra oară consecutiv unui jucător de la City, Kevin de Bruyne câştigând această distincţie în 2019-2020 şi 2021-2022, iar Ruben Dias în 2020-2021.

