"Here we go!" Bayern plătește 30 de milioane de euro pentru al doilea transfer al iernii

Bayern Munchen a ajuns la un acord cu Galatasaray pentru transferul fundașului dreapta francez Sacha Boey (23 de ani). Campioana din Bundesliga va plăti aproximativ 30 de milioane de euro pentru această mutare, la care se vor adăuga și bonusuri, anunță L'Equipe.

Jurnalistul Fabrizio Romano anunță că există un acord verbal între Bayern și Galatasaray, iar Boey va călători curând la Munchen pentru a efectua vizita medicală. Francezul a acceptat oferta, considerând-o "o oportunitate unică în viață".

Boey, crescut la Rennes, joacă la Galatasaray din 2021, când a fost cumpărat pentru 1,1 milioane de euro. Fundașul dreapta a strâns 83 de meciuri și patru goluri la formația turcă, iar în acest sezon a fost de două ori adversar al lui Bayern Munchen în grupele UEFA Champions League.

Francezul devine al doilea transfer al iernii pentru Bayern Munchen, după ce bavarezii l-au împrumutat și pe fundașul central Eric Dier (30 de ani), de la Tottenham.

