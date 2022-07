Simona Halep a ratat calificarea în finala turneului de Mare Şlem de la Wimbledon, după ce a fost învinsă de kazaha Elena Rîbakina, cu 6-3, 6-3, joi, în penultimul act la All England Club. Halep (30 ani, 18 WTA), cap de serie numărul 16, s-a înclinat după o oră şi 17 minute.

Ce urmează pentru Halep după eliminarea de la Wimbledon

Campioană la Londra în 2019, Simona Halep, care în 2021 nu a participat la Wimbledon, fiind accidentată (ediţia din 2020 a fost anulată), a încheiat astfel o serie de 12 victorii consecutive la Grand Slam-ul pe iarbă.

Simona Halep va reveni pe teren la Washington Citi Open (WTA 250), în perioada 1-7 august, apoi Toronto, Cincinnati și US Open.

„Primul meu țel acum este să merg în vacanță pentru că am muncit mult, am nevoie de un pic de odihnă. Apoi vreau să devin pe zi ce trece mai bună și să fac ce vreau pe teren: să fiu mai agresivă, să fiu creativă și să pot menține un nivel ridicat în fiecare zi. Am reușit într-o anumită măsură, dar în semifinale nu am fost destulă de bună”, a explicat Simona Halep.

Simona Halep și Rybakina sunt la egalitate în meciurile directe

Halep şi Rîbakina sunt la egalitate în meciurile directe, 2-2, după ce s-a impus în 2020 în finală la Dubai, cu 3-6, 6-3, 7-6 (5), şi în 2021, în turul al treilea la US Open, 7-6 (11), 4-6, 6-3. Rîbakina a obţinut prima victorie în 2019, în optimi la Wuhan, când Halep a abandonat la scorul de 4-5. Simona Halep rămâne cu un cec de 535.000 de lire sterline.

În finală, Rîbakina o va înfrunta pe tunisianca Ons Jabeur, care a dispus în prima semifinală de germanca Tatjana Maria în trei seturi, 6-2, 3-6, 6-1.

VIDEO Rezumatul meciului Halep - Rybakina