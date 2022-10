Campioana en-titre din Franța nu a avut probleme în duelul din deplasare cu Ajaccio. Kylian Mbappe a înscris de două ori, din pasele lui Leo Messi, însă i-a și pasat decisiv argentinianului pentru golul de 2-0. Fotbalistul argentinian este cel mai bun pasator din Ligue 1 în acest sezon, având nu mai puțin de 9 assist-uri, dar și 6 goluri marcate.

Fotbalistul argentinian este considerat a fi unul dintre cei mai mari jucători din istorie, nume importante din fotbal arătându-și admirația pentru el. Nici rivalii nu au rămas indiferenți după prestația lui Leo Messi din meciul de vineri seară. Thomas Mangani (35 ani) a avut cuvinte de laudă la adresa fotbalistului argentinian după meci.

„Este incredibil la ce am fost astăzi martori din partea lui Messi. Când îl vezi jucând, e cel mai bun jucător din lume de la distană. Faptul că joacă așa la vârsta lui arată de ce e cel mai bun dintre cei care practică acest sport”, a spus Mangani pentru Prime Video.

????️ Thomas Mangani (Ajaccio): “What we witnessed today from Messi is unbelievable. When you see him play, he is the best in the world by miles. The fact he is performing like this at his age shows why he is the greatest to play this sport.” (prime video)

