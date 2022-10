Lionel Messi, elogiat de antrenorul lui PSG după victoria cu Ajaccio: „E cel mai bun din istorie!”

Lionel Messi s-a numărat printre marcatori, iar la finalul partidei, Christophe Galtier, tehnicianul formaţiei Paris Saint-Germain, l-a lăudat pe argentinian susținând că este, fără îndoială, cel mai mare fotbalist al lumii.

Galtier: „Messi e cel mai bun din istorie!”

„Victoria este întotdeauna importantă, a fost un meci care vine după clasicul cu OM şi care precede o mare întâlnire în Liga Campionilor. Întotdeauna sunt meciuri capcană. Ajaccio ne-a pus sub o presiune mare în primele 25 de minute. În repriza secundă, ritmul a fost mai puţin intens şi am avut măiestrie tehnică.

Am avut momente marcante şi nu am marcat, ceea ce a dat speranţă lui Ajaccio înaintea ultimelor noastre două goluri magnifice, inclusiv cel al lui Messi. Oamenii vin pe stadion să-l vadă pe Leo jucând, el este cel mai bun jucător din istoria fotbalului. Îi place să se joace cu alţii, are această calitate de a vrea să se joace pentru alţii, este foarte altruist. A fost magnific la golul golul”, a spus Galtier, după meci.

Kylian Mbappe (24, 82) şi Lionel Messi (78) au marcat golurile campioanei Franţei, pe Stade „Francois Coty”, care acum a acumulat 32 de puncte şi este lider, având patru victorii în ultimele cinci etape.