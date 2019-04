Germanul Choupo Moting a oferit faza serii. Nu golul pe care l-a marcat va ramane in istorie. Atacantul a ratat incredibil de pe linia portii. Pe net, fanii spun deja ca e cea mai mare ratare din istoria fotbalului.

I hate to ruin your Sunday evening, but Choupo-Moting just managed the worst miss in the history of football ????pic.twitter.com/jsyNuCpypd