Fostul jucator de la Real si PSG a bagat-o in depresie! Confesiune cutremuratoare: "Ma ucide in fiecare zi! Nu mai suport!"

Jese este acuzat de fosta iubita ca isi neglijeaza copilul.

Fosta concurenta la Big Brother, Aurah Ruiz, il acuza pe Jese Rodriguez ca isi neglijeaza copilul care sufera de o boala cumplita! Cei de la Marca au preluat confesiune cutremuratoare a lui Aurah Ruiz, cea care dezvaluie ca starea de sanatate a copilului necesita atentie permanenta si ca nu primeste sprijin din partea nimanui.

"Este foarte dificil sa nu poti sa dormi. Uneori am impresia ca o sa ma imbolnavesc. Ca nu mai rezist. Oamenii cred ca totul e in regula, dar nu e asa. Sunt disperata, totul e asa de zile intregi, imi vine sa izbucnesc in plans, vreau doar sa plang.



E foarte dificil cand familia nu te ajuta, simt ca mor, ca o sa fac un atac de cord, nu mai suport. Si nu este ceva ce simt in acest moment, asa simt in fiecare zi. Cel mai rau lucru este ca persoana care avea grija de mine ma omoara incetisor" a spus Aurah Ruiz, facand referire la Jese.

Jese Rodriguez a fost crescut de Real Madrid, cea care l-a vandut la PSG in 2016. Nu s-a impus in Ligue 1 si a fost imprumutat apoi la Las Palmas, Stoke si Betis. El are si o cariera in muzica, alegand stilul reggaeton, numele sau de scena fiind Jey M.