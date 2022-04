Premieră absolută în Ligue 1: primul meci în care tripleta MNM marchează în aceeași partidă! PSG, victorie clară cu Lorient

Liderul din Ligue 1 s-a impus fără probleme cu ocupanta locului 16 din clasament. Scorul a fost deschis de Neymar, unul dintre 'clienții' suporterilor de pe Parc des Princes la capitolul huiduieli, din pasa lui Kylian Mbappe. Ulterior, francezul a marcat și el, în minutul 28, după o pasă bună a lui Gueye, stabilind rezultatul la pauză.

Gruparea lui Mauricio Pochettino a tremurat în a doua repriză, când Lorient a redus din diferență, prin Moffi, în minutul 56, însă Mbappe a ieșit din nou la rampă, în minutul 67, după o pasă a lui Hakimi. Același Mbappe i-a pasat decisiv lui Leo Messi, care s-a reîntâlnit cu golul în campionat, având o execuție puternică, din interiorul careului.

În minutul 90, același Kylian Mbappe i-a pasat din nou lui Neymar, care a închis tabela de marcaj.

Conform celor de la Opta, duelul cu Lorient reprezintă primul meci în care Kylian Mbappe, Neymar și Lionel Messi reușesc să înscrie în aceeali partidă pentru Paris Saint-Germain.

3 - Kylian Mbappé, Neymar and Lionel Messi all scored in the same match for Paris for the very first time in all competitions. Finally. #PSGFCL pic.twitter.com/6Pxb7G5bh3