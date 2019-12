OFICIAL | Robert Moreno a fost prezentat la noua echipa! Cu cine a semnat fostul selectioner al Spaniei

Robert Moreno a fost selectionerul Spaniei in preliminariile pentru Euro 2020.

Robert Moreno a ajuns la o intelegere cu AS Monaco si va fi noul antrenor al echipei din Ligue 1. Moreno il va inlocui pe banca monegascilor pe Leonardo Jardim.

Moreno a calificat-o pe Spania la Campionatul European din 2020, dar a fost indepartat odata cu revenirea lui Luis Enrique.

In jurul acestei indepartari de la echipa nationala s-a creat un adevarat scandal si Luis Enrique a fost cel care a decis sa nu il pastreze nici macar in staff pe Moreno.

Monaco ocupa pozitia a 7-a in Ligue 1, cu 28 de puncte dupa 18 etape. Monegascii sunt la 5 puncte de locul 3 in Franta, pozitie care duce in play-off-ul Ligii Campionilor.