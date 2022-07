Nu vor să renunțe atât de ușor la Messi. Planul șeicilor de la PSG pentru viitorul starului argentinian 

Clubul catalan a trecut printr-o perioadă critică din punct de vedere financiar, consecințele resimțindu-le chiar și în acest sezon. Una dintre cele mai mari pierderi ale celor de la FC Barcelona a fost Lionel Messi, cel care a ajuns la PSG la începutul sezonului 2021-2022.

La Paris, starul argentinian nu a reușit să facă aceleași performanțe incredibile ca la FC Barcelona, însă șeicii de la PSG își doresc să prelungească înțelegerea cu Lionel Messi.

Chiar dacă are contract pentru două sezoane, fotbalistul este dorit în continuare pe Parc des Princes, mai ales datorită veniturilor pe care le-a generat pentru club, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

Leo Messi situation ⭐️???????? #PSG

▫️ Paris Saint-Germain really want to discuss a new deal, as reported by @marca.

▫️ PSG told Messi they are ready to offer a contract until 2024, in case he wants to stay.

▫️ Been told Messi will think about his future ‘only after the World Cup’. pic.twitter.com/OGUZYgHtsX