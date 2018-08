NEGOCIERI DURE pentru Tatarusanu! Conditiile puse de Nantes pentru a da unda verde transferului romanului la Napoli

Transferul lui Ciprian Tatarusanu la Napoli este conditionat de Nantes.

Cele doua cluburi negociaza inca de vineri, insa mutarea nu s-a realizat inca din pricina conditiei pusa de Nantes. Potrivit Corriere dello Sport, Tatarusanu s-a inteles cu Napoli pentru transfer, insa Nantes nu il lasa sa plece. Francezii vor sa aiba asigurat un inlocuitor pentru portarul roman inainte de a da unda verde transferului.

De asemenea, potrivit sursei citate, Nantes spera sa obtina maximum din punct de vedere financiar din plecarea lui Tatarusanu. Francezii profita de faptul ca Napoli il doreste cu insistenta pe roman si spera sa obtina o suma de transfer importanta.

In eventualitatea in care Nantes si Napoli nu vor ajunge la un acord in privinta lui Tatarusanu, italenii au pregatita si varianta de rezerva: Trapp de la PSG. Portarul neamt a ajuns varianta a treia la PSG dupa venirea lui Buffon.