Nasser Al-Khelaifi intervine, după eliminarea lui PSG din Champions League! Antrenorul favorit să preia echipa

Antrenorul de 56 de ani ar putea fi demis de la PSG, dar potrivit primelor informații apărute în spațiul public, ar urma să termine sezonul pe plan intern, după care șefii clubului vor lua o decizie.

Potrivit Revelo, Nasser Al-Khelaifi ar vrea să grăbească lucrurile și ar urma să aibă o întâlnire cu șefii lui PSG în cursul zilei de joi, în care se va decide viitorul lui Galtier pe banca grupării pariziene.

Al-Khelaifi ar vrea o schimbare imediată la PSG, iar favorit pentru a prelua postul de antrenor este germanul Thomas Tuchel (48 de ani), care a mai antrenat gruparea pariziană între 2018 și 2020.

???? Nasser Al-Khelaifi will hold a meeting today with PSG management to decide on the future of Christophe Galtier.

He wants immediate change.

Thomas Tuchel is the most likely to replace him.

