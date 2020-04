Milionarii de la PSG si-au adus aminte de Steaua! MASACRU in fata romanilor dupa un dezastru ISTORIC! VIDEO

Meciul pe care stelistii se chinuie de peste 20 de ani sa-l uite e azi vedeta pe retelele de socializare!

PSG a postat pe canalele sale de comunicare un rezumat al meciului dintre echipa franceza si Steaua, din preliminariile Champions League 1997. Incheiat cu scorul de 5-0, jocul e unul dintre cele mai slabe facute de Steaua in anii 90 in Europa.

Dupa 3-2 pe teren la Bucuresti, Steaua a obtinut de la UEFA o victorie mult mai clara, 3-0. PSG a folosit in turul de pe Ghencea un jucator aflat in stare de suspendare, astfel ca a pierdut meciul la masa verde. Verdictul nefavorabil de la UEFA i-a supramotivat pe jucatorii lui PSG, care au calcat-o in picioare pe Steaua la Paris!

Un match de légende ???? le Steaua Bucarest ????????

Et un duo Rai ⚽️⚽️⚽️ / Leonardo ???????????????? phénoménal ???????? ✨ #ThrowbackThursday

