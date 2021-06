"Mbappe va semna cu Real Madrid in aceasta vara. Anuntul oficial va fi facut in august!" Vestea socanta venita din presa spaniola

Unul dintre cei mai de incredere jurnalisti din Spania, Siro Lopez, colaborator al COPE si Sport.es, anunta ca Mbappe va semna in aceasta vara cu Real Madrid.

Sursele jurnalistului sustin ca Real Madrid va face un singur transfer in aceasta vara, ori Kylian Mbappe, ori Erling Haaland. Conducerea "galacticilor" se ocupa deja de demersurile pentru aducerea starului francez pe Santiago Bernabeu, potrivit declaratilor facute de jurnalistul spaniol pe canalul sau de Twitch.

"Real Madrid il va aduce pe Mbappe in aceasta vara. Asta nu este o opinie, este un fapt. Va trece ceva timp pana va fi oficial, poate chiar pana in august. Real Madrid va ajunge la un acord amiabil cu PSG", a declarat Siro Lopez.

In plus, Karim Benzema, conationalul lui Kylian Mbappe, a declarat ca si-ar dori sa fie partener la Real Madrid in viitor cu atacantul francez. Sursa citata mai spune ca PSG se va intelege cu Real. Mbappe mai are un an de contract cu PSG, astfel ca francezii vor accepta sa-l vanda acum pentru a nu-l pierde gratis peste un an.

Florentino Perez, presedintele lui Real Madrid, a oficializat deja un transfer de top. David Alaba este noul jucator al madrilenilor din sezonul 2021-22. Fundasul austriac a venit liber de contract, dupa despartirea de Bayern Munchen.