Lionel Messi a marcat primul gol, în minutul 26 și a pasat decisiv la cel al lui Sergio Ramos, cu un sfert de oră înainte de finalul jocului. Kylian Mbappe, integralist la primul meci după noul conflict cu PSG, în care a criticat public clubul, a fost departe de evoluțiile obișnuite.

Mbappe a avut și o ratare imensă în prelungirile jocului. Francezul a primit de la Messi în fața porții, a fentat un adversar, însă a șutat mult peste poartă din șase metri, deși goalkeeper-ul Kasper Schmeichel nu se afla între buturi.

Criticat pentru că nu a pus pericol la poarta adversă, Kylian Mbappe a fost notat cu 3 de L'Equipe. Ziarul francez l-a desemnat omul meciului pe Gianluigi Donnarumma, notat cu 9, care a avut șapte parade contra lui Nice și a reușit să-și mențină poarta intactă.

???? - Lionel Messi finds Mbappé with a clever pass but NO GOAL! pic.twitter.com/owBNfIvWpq