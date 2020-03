Mbappe a reusit un "hattrick" cu Lyon! Al doilea gol a venit dupa o cursa fantastica a jucatorului! Video: aici reusita superba a lui Mbappe

PSG a intalnit-o pe Lyon in semifinalele Cupei Frantei, miercuri seara. PSG s-a impus cu scorul de 5-1. Kylian Mbappe a reusti un "hattrick", ajungand la 30 de goluri in acest sezon.



Al doilea gol al jucatorului a venit in urma unei curse senzationale. Mbappe a luat mingea din propriul teren, a driblat 2 adversari si a nu i-a dat nicio sansa portarului Lopes.

Vezi aici golul lui Mbappe:

Mbappé saw your “he only scores tap-ins” tweets and said fuck it I’ll show them https://t.co/dq4vC4miwb