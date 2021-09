Mauricio Pochettino a revenit asupra situației lui Lionel Messi. Ce a declarat la două zile după 'scandalul' cu argentinianul

Potrivit informațiilor oferite de oficialii de la PSG, starul argentinian s-ar fi accidentat la genunchiul stâng, acesta fiind și motivul pentru care a fost scos de pe teren în etapa trecută.

"Lionel Messi, care s-a lovit la genunchiul stâng în partida cu Olympique Lyon, a făcut în dimineața zilei de marți un IRM (n.r. - imagistică prin rezonanță magnetică) care a confirmat semnele de leziune osoasă. O nouă examinare va fi făcută în următoarele 48 de ore", a explicat clubul din Ligue 1 pe site-ul oficial.

Înaintea antrenamentului de astăzi, Mauricio Pochettino a revenit asupra subiectului intens discutat în aceste zile și a făcut declarații noi în acest sens.

"Cred că clubul a publicat comunicatul despre Leo, situația este clară. Vedem tot ce se întâmplă pe teren. Am observat că Leo era jenat la genunchi. Am fost mulțumiți de jocul său, dar golul i-a lipsit. După 75 de minute, cu informațiile pe care le-am avut intern și după ceea ce am văzut, am luat decizia de a-l schimba", a explicat Mauricio Pochettino.