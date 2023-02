Lionel Messi, număr schimbat la PSG! "Neymar îl iubește prea mult"

Deși în meciurile din Ligue 1 sau Champions League poartă numărul 30, Messi are parte de o schimbare în Cupa Franței, unde îmbracă tricoul cu numărul 10, cel cu care a scris istorie la FC Barcelona și la naționala Argentinei.

În meciurile din Cupa Franței, până în faza optimilor inclusiv, regulamentul le permite titularilor să poarte doar numere cuprinse între 1 și 11. Deși decarul obișnuit al lui PSG este Neymar, starul brazilian a ales pentru meciul cu OM 11, în timp ce Kylian Mbappe nu este în lot din cauza unei accidentări.

Nu este pentru prima oară când Messi poartă numărul 10 la PSG. Și în sezonul trecut din Cupa Franței, tot în optimile de finală, dar contra lui Nice, argentinianul a fost decarul parizienilor într-o perioadă în care Neymar era accidentat.

Acum, pe rețelele sociale, mai mulți fani au salutat revenirea temporară a lui Messi la numărul 10: "Neymar l-a lăsat pe Messi să aibă numărul 10, îl iubește prea mult", "Ce bine că s-a întors!", "Neymar, numărul 11 și Messi, numărul 10. Ca în vremurile bune!", au fost câteva dintre comentarii.

De altfel, în momentul în care Messi s-a transferat la PSG, Neymar s-a oferit să îi cedeze numărul 10, însă argentinianul a refuzat, preferând să poarte 30.

???? Lionel Messi wears the number 10 and starts for PSG! pic.twitter.com/82HPF30vhN