Kylian Mbappe pune tunurile pe oficialii de la PSG după ratarea transferului la Real Madrid: "O minciună uriașă!"

În această vară, soarta lui Kylian Mbappe a reprezentat unul dintre subiectele principale de pe scena fotbalistică internațională.

Ofertat de trei ori de cei de la Real Madrid, oficialii francezilor nu l-au lăsat să plece, chiar dacă vara viitoare Mbappe devine liber de contract și se va putea transfera gratis oriunde își dorește.

"Am cerut să plec, deoarece din momentul în care nu am mai vrut să prelungesc contractul, mi-am dorit ca clubul să aibă posibilitatea de a găsi un înlocuitor de valoare. Este clubul care mi-a oferit cel mai mult, am fost fericit în cei patru ani petrecuți aici și încă sunt.

I-am anunțat din timp. Am vrut ca toată lumea să iasă bine, să ne strângem mâinile, să se ajungă la o înțelegere bună, am respectat decizia lor. Am spus... dacă nu vreți să plec, rămân", a declarat Mbappe.

Tensiuni cu oficialii de la PSG



"Oamenii au spus că am refuzat șase sau șapte oferte de prelungire, că nu vreau să vorbesc cu Leonardo, o minciună uriașă. Mi-au spus 'Kylian vorești acum cu președintele'. Nu sunt în stare să judec, dar poziția mea este clară. Le-am spus că vreau să plec și le-am spus asta din timp", a adăugat acesta.