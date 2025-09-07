Replica lui Didier Deschamps după furia celor de la PSG

Replica lui Didier Deschamps după furia celor de la PSG Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
Cum a reacționat selecționerul Franței.

Didier Deschamps, selecţionerul Franţei, şi-a apărat decizia în ceea ce îi priveşte pe jucătorii Ousmane Dembélé şi Désiré Doué, accidentaţi în meciul împotriva Ucrainei, lucru ce a stârnit furia oficialilor de la Paris Saint-Germain.

Replica lui Didier Deschamps după furia celor de la PSG

„Suntem conştienţi de situaţia jucătorilor atunci când primim informaţiile (medicale)”, a precizat selecţionerul francez.

„Am abordat întotdeauna lucrurile cu seriozitate şi profesionalism. Dar înţeleg (reacţia PSG).. Dacă laşi jucătorii pe bancă, nu rişti nimic. Din momentul în care jucătorii sunt pe teren, riscul zero nu există. Protocolul prevede că ei trebuie să vină să-şi declare accidentarea luni dimineaţa. Observăm, vedem cum evoluează situaţia. În săptămâna precedentă, am făcut acest lucru cu seriozitate, întrebând jucătorul cum se simte înainte de fiecare antrenament.”

Selecţionerul insistă, ca pentru a sublinia faptul că jucătorii au ultimul cuvânt: „Ştiu că dorinţa de a juca primează asupra multor lucruri. Dar dacă, după douăzeci de minute, „Des” (Désiré Doué) îmi spune că simte ceva, îl înlocuiesc” .

Vineri, la Wroclaw, în Polonia, Dembélé, care a intrat la pauză în locul lui Désiré Doué, şi el accidentat, a fost nevoit să iasă din teren, accidentat la coapsa dreaptă. Victimă a unei rupturi la muşchii ischiogambieri, el va fi indisponibil aproximativ şase săptămâni. Furios că îi pierde pe Dembélé, dar şi pe Désiré Doué pentru mai multe meciuri importante, clubul PSG este cu atât mai supărat cu cât, înainte de meciul împotriva Ucrainei, a trimis o scrisoare preşedintelui Federaţiei Franceze, Philippe Diallo, pentru a-şi exprima „profunda îngrijorare” „nemulţumirea” sa şi pentru a atrage atenţia asupra stării jucătorilor parizieni.

