Lens a revenit pe treapta a treia a podiumului în Ligue 1, după ce a învins pe teren propriu, cu scorul de 3-0, formaţia Lorient, duminică, într-un meci din etapa 11.

"Les Sang et Or" au deschis scorul după şase minute de joc, prin Odsonne Edouard, iar apoi au mai înscris de două ori pe parcursul reprizei secunde, prin Wesley Said (77) şi Samson Baidoo (89).

Lens - Lorient 3-0

