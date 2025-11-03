VIDEO EXCLUSIV Înghesuială teribilă pentru titlu în Ligue 1! Cum arată clasamentul după 11 etape

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciurile din Ligue 1 sunt transmise în exclusivitate de VOYO.

Lens a revenit pe treapta a treia a podiumului în Ligue 1, după ce a învins pe teren propriu, cu scorul de 3-0, formaţia Lorient, duminică, într-un meci din etapa 11.

"Les Sang et Or" au deschis scorul după şase minute de joc, prin Odsonne Edouard, iar apoi au mai înscris de două ori pe parcursul reprizei secunde, prin Wesley Said (77) şi Samson Baidoo (89).

Lens - Lorient 3-0

Auxerre - Olympique Marseille 0-1

Această victorie a readus-o pe Lens la egalitate de puncte (22) cu Olympique Marseille, ocupanta locului secund în clasament, care a dispus sâmbătă în deplasare, cu 1-0, de Auxerre, printr-un gol marcat de Angel Gomes (30).

PSG - Nice 1-0

Paris Saint-Germain a rămas în fotoliul de lider, cu 24 de puncte, după un succes la limită pe Parc des Princes în meciul cu OGC Nice (1-0), graţie golului înscris în prelungiri de Goncalo Ramos (90+4).

Clasamentul din Ligue 1

