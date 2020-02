Incearca Mbappe sa FORTEZE transferul istoric de 300 de milioane de euro? Gesturile sunt clare si le dau PANICA seicilor

In ultimul meci din campionat, PSG s-a impus clar, cu scorul de 5-0, impotriva lui Montpellier.

Meciul din Liga Campionilor cu Borussia Dortmund se apropie, astfel ca Thomas Tuchel a hotarat in repriza secunda sa il inlocuiasca pe starul Mbappe cu Mauro Icardi, pentru a-i acorda o mica pauza francezului.



Mbappe nu s-a aratat deloc multumit de decizia tehnicianul german. In timp ce mergea catre banca de rezerve, a incercat sa il ignore pe Tuchel. Managerul a insistat sa aiba o discutie, insa Kylian s-a lasat convins cu greu sa asculte. Dupa finalizarea discutie, Mbappe a mers catre banca si s-a asezat suparat. Dupa meci, Mbappe a refuzat sa ofere autografe fanilor sau sa faca poze cu ei. Antrenorul german a spus ca gestul lui Mbappe lasa loc de multe interpretari.



Nu este prima iesire de aceasta natura a tanarului jucator francez. In luna decembrie a anului trecut, tot intr-un meci cu Montpellier, Mbappe l-a tratat similar pe Tuchel.

Anul trecut, cand a fost votat drept cel mai bun tanar jucator din Franta, Mbappe a folosit discursul din cadrul ceremoniei pentru a da un semnal altor cluburi ca ar dori sa se tranfere.

„Cred ca este momentul sa am mai multa responsabilitate. Sper ca poate fi la Paris Saint-Germain. Sau poate în altă parte cu un proiect nou”, a spus Mbappe. Mai mult de atat, dupa festivitate Kylian a spus public: ”Atunci candesti la un astfel de eveniment, poti trimite mesaje”.

Din toate aceste incidente nu are de castigat decat Real Madrid, care il urmareste pe francez de mult timp. Florentino Perez e gata sa faca un transfer istoric in 2020. Vrea sa-l aduca pe Mbappe pe Bernabeu si e gata sa plateasca pana la 300 de milioane de euro pentru a-l avea.