In minutul 75 era condusa cu 1-0 si se indrepta spre a 4-a infrangere in Ligue 1! Ce a urmat e nebunesc! Cu cat a castigat PSG meciul cu Montpellier

PSG s-a impus pe terenul celor de la Montpellier.

PSG s-a deplasat la Montpellier, meci contand pentru etapa a 17-a din Ligue 1. In minutul 41 Montpellier a deschis scorul dupa autogolul lui Paredes.

In minutul 73 jucatorul celor de la Montepellier, Mendes, a vazut cartonasul rosu, iar doua miunte mai tarziu Neymar a egalat. In minutul 76, Mbappe a inscris din pasa lui Neymar, iar in minutul 81, Icardi si-a trecut si el numele pe lista marcatorilor dupa ce a fost servit de Mbappe si a stabilit scorul final.

Cu aceasta victorie, PSG se claseaza pe locul 1 in Ligue 1 cu 39 de puncte dupa 17 meciuri si are cu 8 puncte mai mult decat ocupanta locului 2, Marseille.