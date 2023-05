Fanii lui Al Hilal i-au scandat numele lui Messi. Reacția președintelui

Presa din Franța dă ca sigură plecare lui Lionel Messi de pe Parc des Princes, iar pentru starul argentinian ar exista două posibile destinații: fie FC Barcelona, unde a petrecut 21 de ani, fie Al Hilal, club din Arabia Saudită care ar fi gata să facă o ofertă astronomică.

Vineri, Al Hilal a câștigat Cupa Regelui din Arabia Saudită, după ce a trecut la loviturile de departajare de Al Wehda (scor 1-1, 7-6 d.l.d.), iar președintele Fahd Bin Nafel a fost întrebat despre posibilitatea ca Lionel Messi să fie transferat în vară.

"Nu îmi adresați întrebări despre Messi. Nu vă voi spune nimic. Veți afla doar de la biroul nostru de presă", a spus președintele lui Al Hilal, potrivit L'Equipe.

Pe durata finalei, fanii lui Al Hilal i-au scandat numele lui Lionel Messi, însă Fahd Bin Nafel a păstrat un răspuns evaziv.

"Pentru mine, grupul este mai important decât un jucător", a fost replica lui Fahd Bin Nafel.

Saudi Arabia’s Al Hilal fans are already carrying Messi’s shirt ahead of their King’s cup final tonight against Al Wehda. The winner of tonight’s game will receive the trophy from Crown Prince Mohamed Bin Salman pic.twitter.com/k5StNQ9TXk