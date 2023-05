Proaspăt campion cu PSG, Galtier e convins: ”Merit să continui! Am dat totul pentru acest club”

Golul reușit de Leo Messi (35 de ani) în minutul 59 a făcut-o pe PSG campioană în Franța. Kylian Mbappe i-a pasat excelent starului argentinian, care a marcat cu stângul, din șapte metri, de lângă trei adversari.

După meci, antrenorul Christophe Galtier a vorbit despre viitorul său. În ultimele luni au apărut tot mai multe zvonuri potrivit cărora acesta ar urma să fie înlocuit la finalul sezonului, din cauza parcursului modest din Champions League.

Galtier e convins și spune că ar merita încă o șansă la PSG, după titlul câștigat în acest sezon.

"Da, cred că merit un al doilea sezon la PSG pentru că am dat totul la acest club, cu multă energie. Am reușit să stăpânesc situația în momente foarte dificile. Simt, personal, că merit să continui”, a spus Galtier.

