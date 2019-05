Fotbalistul roman care putea sa isi rateze cariera! "M-au trimis in padure sa alerg!" Problemele descoperite de medici!

Fostul atacant a povestit prin ce a trecut in Franta.

Florin Bratu, fostul atacant de la Dinamo, a povestit momentele dificile prin care a trecut dupa transferul in Franta. Bratu a ajuns la Nantes in 2004, iar medicii echipei au descoperit ca acesta avea probleme fizice.

"Franta e un campionat fizic, unde ai nevoie de forta. Eu aveam viteza. Cand am ajuns acolo, am fost pus la niste teste. Dupa aceea, oamenii m-au intrebat: `Tu sigur ai facut fotbal pana acum? Sigur ai facut antrenamente specifice?` Am zis ca da si au spus: `Nu se vede nimic!`.

Pana la 18-19 ani nu am mai facut niciun cantonament si nici antrenamente specifice. Era totul nativ! Ajungand la o varsta la care trebuia sa trec la profesionisti, am avut probleme.

Am avut probleme fizice. M-au bagat intr-un sistem de pregatire, cam o luna de zile. M-au trimis in padure sa alerg. Imi dadeau un ceas, traseul si ma monitorizau. Vedeam ca imi creste rezistenta pe zi ce trece. Ma monitorizau si nu puteam sa trisez. Am facut asta si dupa aceea am inceput sa joc.

La Nantes am avut de suferit din punct de vedere fizic. La Valenciennes mi-am revenit si am jucat. In Romania nu am avut instruire buna, nu am avut initiere buna. Nu am rezistat fizic. Daca eram mai puternic, puteam demonstra mai multe", a spus Florin Bratu pentru Gazeta Sporturilor.

Florin Bratu a jucat 17 meciuri intr-un sezon si a marcat doua goluri. Fostul atacant a mai evoluat in cariera pentru Rapid, Galatasaray, Dinamo, Valenciennes, Litex Lovech, Gaz Metan Medias si Gloria Bistrita.