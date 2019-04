Afacere FABULOASA in fotbalul european! 400.000.000 de euro pentru un nume important! Seicii care investesc la PSG sunt gata sa plateasca!

Presa din Italia anunta interesul seicilor pentru un club din Serie A.

Seicii care investesc la Paris Saint-Germain sunt gata de o noua afacere in fotbalul european. Conform Corriere dello Sport, grupul Qatar Sports Investments este gata sa cumpere clubul AS Roma.

Presa din Italia mai scrie ca seicii au facut deja o oferta de 400 de milioane de euro, insa a fost refuzata de James Pallotta, americanul care detine clubul italian.

Investitorii din zona araba si-au aratat interesul pentru clubul roman la inceputul acestui sezon, atunci cand Qatar Airways a aparut ca sponsor pe echipamentul lui AS Roma. Contractul se incheie in 2021, iar in aceasta perioada italienii ar urma sa incaseze aproximativ 40 de milioane de euro.

Nasser Al Khelaifi este reprezentantul fondului de investitii din Qatar in Europa. El detine clubul francez Paris Saint-Germain, iar acest fapt ar putea aduce in discutie o noua problema. UEFA nu permite unui investitor sa detine pachetul majoritar de la doua cluburi care participa in aceeasi competitie. In acest context, seicii ar trebui sa gaseasca o solutie care sa ocoleasca regulamentul pentru a cumpara gruparea de pe Olimpico.