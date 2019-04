PSG, Juventus si Real, implicate in MEGA AFACEREA verii! Transferurile care afecteaza cei trei granzi

PSG, Juventus si Real Madrid ar putea fi implicate intr-o afacere de proportii in aceasta vara.

Totul pleaca de la interesul celor de la PSG pentru Alex Sandro. Potrivit AS, Sandro a devenit tinta numarul 1 pentru seici, iar PSG va face tot posibilul pentru a-l aduce in perioada de transferuri din vara. Negocierile dintre Juventus si PSG sunt in plina desfasurare, iar suma de transfer este de 50 de milioane de euro.

Daca Sandro va pleca de la Juventus in aceasta vara, italenii vor fi obligati sa-i aduca un inlocuitor. Prima optiune este Marcelo, de la Real Madrid, jucator pe care Juventus incearca sa-l aduca inca de la venirea lui Cristiano Ronaldo. Real i-a stabilit suma de transfer brazilianului: 70 de milioane de euro este pretul lui Marcelo.