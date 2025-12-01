Lens a învins în deplasare, cu scorul de 2-1, pe Angers şi a preluat conducerea în clasamentul din Ligue 1, la finalul etapei a 14-a a sezonului.

Oaspeţii s-au impus prin dubla atacantului Florian Thauvin (45 și 74), golul lui Angers fiind marcat de Haouna Djibirin, în minutul 76.

Florian Thauvin, de la ”exilul” din Mexic la Serie A și locul 1 în Ligue 1

Același Thauvin strălucise cu două runde înainte, când a dat două pase decisive în victoria 4-1 cu AS Monaco.

Atacantul de 32 de ani, internațional francez (13 selecții și 2 goluri) a semnat în vară pe trei sezoane cu Lens, după ce în ultimul deceniu a jucat la Olympique Marseille, Newcastle, Tigres (Mexic) și Udinese.

