Lens a învins în deplasare, cu scorul de 2-1, pe Angers şi a preluat conducerea în clasamentul din Ligue 1, la finalul etapei a 14-a a sezonului.

Oaspeţii s-au impus prin dubla atacantului Florian Thauvin (45 și 74), golul lui Angers fiind marcat de Haouna Djibirin, în minutul 76.

Florian Thauvin, de la ”exilul” din Mexic la Serie A și locul 1 în Ligue 1

Același Thauvin strălucise cu două runde înainte, când a dat două pase decisive în victoria 4-1 cu AS Monaco.

Atacantul de 32 de ani, internațional francez (13 selecții și 2 goluri) a semnat în vară pe trei sezoane cu Lens, după ce în ultimul deceniu a jucat la Olympique Marseille, Newcastle, Tigres (Mexic) și Udinese.

Lens, care a înregistrat cu această ocazie a zecea sa victorie de la debutul actualei ediţii din Ligue 1, a urcat în fotoliul de lider profitând de eşecul suferit de campioana en-titre, Paris Saint-Germain, pe terenul formaţiei AS Monaco (scor 0-1), precum şi de remiza înregistrată de Olympique Marseille în meciul cu FC Toulouse (2-2), pe Stade Velodrome.

Rezultatele și marcatorii din etapa 14 din Ligue 1

Vineri

FC Metz - Rennes 0-1

A marcat: Rongier (22).

Sâmbătă

AS Monaco - Paris Saint-Germain 1-0

A marcat: Minamino (68).

Paris FC - Auxerre 1-1

Au marcat: Kebbal (32 - penalty), respectiv Diomande (40).

Olympique Marseille - FC Toulouse 2-2

Au marcat: Paixao (66), Hojbjerg (74), respectiv Emersonn (14), Hidalgo Massa (90+2).

Duminică

Strasbourg - Brest 1-2

Au marcat: Amo-Ameyaw (11), respectiv Del Castillo (55 - penalty), Magnetti (82).

Angers - Lens 1-2

Au marcat: Djibirin (76), respectiv Thauvin (45, 74).

FC Lorient - OGC Nice 3-1

Au marcat: Abergel (31), Soumano (45+2, 53) respectiv Avom Ebong (12 - autogol).

Le Havre - Lille 0-1

A marcat: Bouaddi (51).

Olympique Lyon - FC Nantes 3-0

Au marcat: Abner Vinicius (51), Satriano (70, 77).

Clasamentul din Ligue 1

