Cati jucatori poti cumpara cu 250 de milioane de euro? PSG da raspunsul: DOI! Super-transferurile pregatite de seici

PSG se pregateste de o noua perioada de transferuri intensa.

Seicii care conduc clubul francez au pus la bataie 250 de milioane de euro si au trecut pe lista doar doi jucatori: Jan Oblak si Antoine Griezmann.

Presa franceza noteaza ca PSG vrea sa-l aduca pe Jan Oblak din vara, iar oferta este cea mai mare din istorie pentru un goalkeeper: 100 de milioane de euro.

De asemenea, PSG il vrea si pe Griezmann. Francezul are o clauza de reziliere de 150 de milioane de euro, o suma pe care PSG o poate achita fara probleme. Griezmann este vazut la Paris drept inlocuitorul perfect pentru Neymar in eventualitatea in care brazilianul va pleca in vara la Real sau Barca.