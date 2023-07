PSG a rezolvat ȘASE transferuri și plătește o sumă uriașă

Campioana Franței i-a pierdut pe Leo Messi și Sergio Ramos în această perioadă de transferuri, dar nu stă pe gânduri și aduce alți fotbaliști care să facă senzație la Paris.

Înainte de startul noului sezon, PSG a rezolvat deja șase transferuri, pentru care va plăti în total 127 de milioane de euro, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

Lucas Hernandez (Bayern Munchen, 45 de milioane de euro), Manuel Ugarte (Sporting Lisabona, 60 de milioane de euro), Kang-in Lee (RCD Mallorca, 22 de milioane de euro), Marco Asensio, Milan Skriniar și Cher Ndour (liberi de contract) vor juca la Paris din sezonul următor.

De asemenea, PSG va face o schimbare și la nivelul băncii tehnice. Luis Enrique s-a înțeles deja cu campioana Franței și este gata să-l înlocuiască pe Christophe Galtier.

