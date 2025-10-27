Malick Fofana, fotbalistul echipei Olympique Lyon, a suferit o accidentare gravă la glezna dreaptă şi ar urma să fie indisponibil câteva luni, a anunţat clubul francez, citat de radioteleviziunea belgiană RTBF.

Malick Fofana a suferit o "entorsă gravă a gleznei drepte", a indicat Olympique Lyon într-un comunicat publicat luni pe site-ul său.

Accidentarea este "însoţită de leziuni care vor necesita cel mai probabil o intervenţie chirurgicală, ceea ce ar urma să-l ţină departe de teren timp de câteva luni".

Malick Fofana de la OL, scos pe targă după ce a fost decisiv la gol



Extrema belgiană a părăsit terenul pe targă duminică, ziua când OL a întâlnit-o pe Strasbourg în etapa a 9-a din Ligue 1. Fotbalistul a fost victima unei intrări violente a lui Ismael Doukoure, care a văzut cartonaşul roşu.

Mai devreme în meci, Fofana a contribuit la golul egalării, forţându-l pe acelaşi Doukoure să trimită mingea în propria poartă, după ce Strasbourg deschisese scorul. Lyon s-a impus cu scorul de 2-1 după un gol marcat în minutele de prelungire.

Sezon de vis pentru tânărul de 20 de ani, titular meci de meci la Lyon



Această accidentare a frânat avântul jucătorului în vârstă de numai 20 de ani, care a fost titular la OL în toate cele nouă meciuri de campionat din acest sezon, marcând două goluri şi oferind o pasă decisivă pentru echipa sa.

Fofana s-a remarcat și în meciurile dintre Lyon şi FCSB din optimile de finală ale Europa League, jucate în luna martie.

Malick Fofana ratează meciurile Belgiei din noiembrie



Fostul jucător al echipei Gent nu va participa, aşadar, la următoarele două meciuri ale naţionalei Belgiei în preliminariile Cupei

Mondiale din 2026, pe 15 noiembrie în Kazahstan şi pe 18 noiembrie împotriva Liechtensteinului la Liege. El a participat la ultimele patru meciuri ale "diavolilor roşii", inclusiv unul ca titular, şi a deschis scorul împotriva Liechtensteinului în septembrie.

După cum se ştie, Rudi Garcia, selecţionerul Belgiei, nu va conta la următoarele meciuri nici pe mijlocaşul Kevin De Bruyne, victima unei accidentări grave în ultimul meci al lui Napoli, împotriva lui Inter Milano.

