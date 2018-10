A jucat primul sau meci la profesionisti la 38 de ani! Povestea incredibila a pustiului dat afara la 11 ani de echipa favorita: peste ani i-a devenit capitan si a promovat-o

Selim Bengriba a scris una dintre cele mai impresionante pagini din cartea de istorie a fotbalului.

Selim Bengriba a ajuns sa joace primul sau meci la profesionisti abia la 38 de ani dupa o viata plina de suisuri si coborasuri si o dragoste eterna pentru echipa care l-a dat afara, dar al carei capitan a ajuns sa devina peste ani.

Bengriba a venit la Grenoble la 11 ani si visa sa devina unul dintre starurile fotbalului francez. Pustiul nu a fost considerat suficient de bun pentru a fi pastrat, astfel ca Selim a fost nevoit sa joace la alte echipe, la nivel de amatori. Dupa ce a mai crescut, Selim si-a gasit si un loc de munca stabil pentru a se putea intretine.



In 2011, Grenoble a intrat in faliment si a renuntat la jucatorii importanti. Bengriba a revenit la echipa, la aproape 30 de ani. Dupa alti trei ani, a devenit capitanul echipei, iar la finalul sezonului trecut Grenoble a promovat in Ligue 2. Bengriba semna la 37 de ani primul sau contract de profesionist din cariera la clubul care il dadea afara la 11 ani.

Vineri seara, Selim Bengriba a debutat la profesionisti, la 38 de ani, in meciul de Ligue 2 dintre Grenoble si Nancy. Grenoble a castigat partida din deplasare, scor 2-1.