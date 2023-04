În acest moment, „câinii roșii” se află în play-off-ul Ligii a 2-a. Dinamo București a înregistrat în primele trei meciuri din partea secundă a eșalonului secund două victorii și un rezultat de egalitate: 3-0 vs Oțelul Galați, 3-0 vs Unirea Dej și 1v1 vs Gloria Buzău.

„Toți îmi cer asta!” Dezvăluirea Cristi Borcea

Cristi Borcea a vorbit despre perioada în care a activat la Dinamo București. De asemenea, fostul finanțator a precizat că toți fanii pe care-i întâlnește îi cer să revină la gruparea din Șoseaua Ștefan cel Mare.

„Oriunde mă duc, sunt foarte mulţi dinamovişti. Majoritatea, dacă nu toţi îmi cer (n.r. să se întoarcă la Dinamo) pentru că s-au obişnuit cu performanţele pe care le aveam.



Eram o echipă de conducere: Badea, eu, Neţoiu, nea Cornel, Buduru, Stoenescu şi cu nea Tică Dănilescu. Am luat Dinamo, când am venit în 1995, era pe locul 14 şi am dus-o în cupele europene.

Din momentul ăla am luat ce jucători am vrut, s-au obţinut cele mai mare performanţe şi cei mai buni jucători din România la Dinamo au jucat. Dinamo a luat pe cine a vrut!”, a spus Cristi Borcea, potrivit AS.ro.

Cu Cristi Borcea patron, Dinamo București a câștigat patru titluri (99/00, 01/02, 03/04, 06/07), șase Cupe ale României (99/00, 00/01, 02/03, 03/04, 04/05, 11/12) și o Supercupă a României (05/06).

Cum arată clasamentul din play-off-ul Ligii a 2-a