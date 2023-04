Rapid București are 28 de puncte în acest moment. În primele trei etape ale play-off-ului, formația dirijată de Adrian Mutu a înregistrat două rezultate de egalitate și o înfrângere: 2-2 vs CFR, 1-1 vs Farul Constanța, 0-2 vs Sepsi OSK.

Dumitru Dragomir, 'atac cu talpa' la adresa Rapidului: „S-a făcut o mare greșeală!”

Dumitru Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a vorbit situația de la FC Rapid București și a evidențiat faptul că s-a făcut o greșeală desființându-se echipa a doua.

„S-a făcut o mare greșeală desființând echipa a doua. Pentru că una este să joci între juniori și alta la o echipă de Divizia C, care îți mai bagă o tălpoaie, te-aruncă în tribună, altceva e. Te călești. Noua asta ne lipsește! Viteza și forța! Noi nu mai avem fotbaliști atletici. Ați văzut Arsenal cu Liverpool? 90% viteză, 10% forță!”, a spus Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.

De asemenea, fostul președinte LPF a vorbit și despre Cristian Ignat (20 de ani), fotbalistul cotat la 100.000 euro, conform site-urilor de specialitate, care mai are contract cu formația giuleșteană până la finalul sezonului 2022/23.

„Uite, de exemplu jucătorul pe care l-au vândut la Nice, Rareș Ilie. Cu un an-doi în urmă l-au luat de la Juniorul, pe el și pe un fundaș central care din punctul meu de vedere e bătaie de joc că nu îl bagă și se distruge. E jucător de echipa națională: Cristi Ignat!”, a spus Dumitru Dragomir, conform aceleiași surse.

La Rapid, Cristi Ignat a bifat doar șase meciuri din ianuarie 2020, până în prezent. Stoperul născut la Chișinău a îmbrăcat echipamentul trupei lui Adi Mutu în aproximativ 450 de minute.

Cum arată play-off-ul Superligii acum