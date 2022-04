„Mă înjosesc dacă vorbesc despre oameni de nimic!” Becali contestă victoria obținută de Burleanu la alegerile FRF

Gigi Becali a criticat modul în care Buleanu a obținut noul mandat și a contestat în termeni duri regula care îi obligă pe candidați să se fi aflat într-o funcție de conducere într-un club pentru cinci ani de zile înainte de a-și putea depune candidatura.

„Ce mă interesează pe mine de Federaţie? Pe mine nu mă interesează, eu am vrut doar să-l pun pe Vali Argăseală să candideze să nu ne facem de râs. Ăştia-s oameni? Tu nu eşti om. Ăştia sunt oameni de acum 300 de ani, 500 de ani. Nu mă interesează pe mine, eu am văzut mizeria asta şi nu m-a interesat. Eu în aşa ceva nu m-am băgat, nu m-a interesat. Asemenea batjocură nu pot să concep, asemenea circ. Eu nu pot să concep aşa ceva. Cum să fie aşa ceva?



Eu n-am nimic cu Burleanu, numai chestia asta când o văd îmi vine să vărs. Ce-i circul ăsta? Ce cauţi acolo? Îţi dai seama cât de înapoiaţi, cât de sclavi, cât de săraci mental suntem? Ce membri? Du-te mă de aici. Vezi de treaba ta, nu sunt membri. Nu m-a întrebat pe mine Argăseală, că-i ziceam 'stai acasă, mă'. Nici Argăseală nu e om. A înnebunit lumea definitiv, li s-au întunecat minţile. E prea mare mizeria, mi-e ruşine să comentez aşa ceva”, a afirmat Gigi Becali, la DigiSport.

Becali consideră că se înjosește când vorbește de Burleanu

„Să nu se ridice niciunu să-i spună 'domnul Burleanu, te votez, dar fă ceva, scoate mizeria aia cu cinci ani ca să candidezi'. Ce e râsul ăsta? Să nu poată nimeni să candideze. Mi-e şi ruşine, mă înjosesc dacă eu comentez nişte oameni de nimic. Ăia nu sunt oameni. Omul are raţiune, are demnitate, are gândire. Asta-i gândire? Asta-i raţiune? 'Venim aici, stăm la tribune şi te votăm pe tine, un candidat doar'. Cum nu-i vina lor? N-au spus ei că n-ai voie să candidezi dacă n-ai cinci ani de preşedinţie? Nu se încadrau fotbalişti care au notorietate. El ce experienţă avea când a candidat? În viaţa, nu vei fi niciodată biruitor dacă nu eşti recunoscut ca biruitor. Asta nu-i biruinţă, e un circ care rămâne de râs în istorie”, a mai spus patronul FCSB.

Valeriu Argăseală şi Daniel Niculae, reprezentanţii Ligii I în Comitetul Executiv al FRF

Preşedinţii cluburilor FCSB şi Rapid, Valeriu Argăseală şi Daniel Niculae, au fost aleşi, marţi, ca membri în Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal, în urma retragerii din cursă a reprezentantului clubului Universitatea Craiova, Ovidiu Costeşin.

Cu ocazia Adunării Generale FRF, au fost organizate şi alegerile pentru reprezentanţii eşaloanelor competiţionale în Comitetul Executiv.

În urma votului deschis, componenţa forului decizional este următoarea: Răzvan Burleanu - preşedinte FRF, Gino Iorgulescu - prim-vicepreşedinte FRF, Octavian Goga - vicepreşedinte FRF, reprezentant al fotbalului amator, Valeriu Argăseală şi Daniel Niculae - reprezentanţi ai cluburilor din Liga I, Auraş Braşoveanu şi Marius Burcă - reprezentanţi ai cluburilor din Liga a II-a, Mihai Dăscălescu şi Lajos Rancz - reprezentanţi ai cluburilor din Liga a III-a, Alin Cioban - reprezentant al fotbalului feminin, Cristian Vornicu - reprezentant al fotbalului în sală, Cătălin Cighir - reprezentant al cluburilor cu activitate exclusivă de copii şi juniori, Emilian Hulubei - preşedintele sindicatului fotbaliştilor, Kyros Vassaras - preşedinte CCA, Mihai Stoichiţă - preşedinte Comisia Tehnică FRF.