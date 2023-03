„Decizie absolut HALUCINANTĂ!” Florin Talpan a ieșit la atac după decizia ÎCCJ de rejudecare a procesului dintre CSA Steaua și FCSB: „Judecătorii se prefac că au uitat legea!” 

Juristul CSA Steaua, Florin Talpan, a reacționat în urma deciziei luate de Înalta Curte de Casație și Justiție. Acesta a scris un mesaj amplu în care spune că decizia este una „halucinantă” și dezvăluie ca va posta recursul făcut de FCSB, dar și cel făcut de către Asociația Salvați Steaua.

Florin Talpan iese la atac: „Decizie halucinantă și tergiversare voită!”

Talpan a transmis un mesaj tranșant punctând că nu există un motiv prin care să se ia decizia rejudecării.

„Decizia de azi a ÎCCJ, nu reprezinta o victorie a FCSB asa cum anunta avocatii acestuia ci este o DECIZIE HALUCINANTA SI O TERGIVERSARE VOITA DE CATRE NISTE JUDECATORI care se prefac ca nu cunosc dispozitiile legale! Si voi demonstra acest lucru, afisand pe pagina mea de facebook recursul FCSB si recursul Asociației Salvați Steaua, cereri inadmisibile din punct de vedere procedural. Astfel, toti avocatii, consilierii juridici si magistratii acestei tari vor sti ca am dreptate!

In conditiile in care nu existau motive de nelegalitate, nu inteleg cum azi, judecatorii Completului 5 AP au putut admite recursurile!

Ma intreb cum judecatorii Completului 5 AP, care au judecat cauza, mai pot privi in ochi pe colegii lor judecatori ai Curtii de Apel Bucuresti, a caror decizie au casat-o, in conditiile in care aceasta DECIZIE ERA CORECT LEGALA. De altfel, de abia astept motivarea acestei decizii absolut HALUCINANTE!

Acest proces a început în anul 2017, pentru ca dupa sase ani de judecata, ÎCCJ sa decida in mod total nelegal si incorect, casarea Deciziei Curtii de Apel Bucuresti respectiv a hotararii pronuntate pe fond, dispunand rejudecarea apelului, fara a exista un motiv de nelegalitatate circumscris in art 488 Cod proc Civila.

În cei 6 ani de judecarea cauzei, am depus probatoriu care demonstreaza că Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti, NU si-a cedat niciodată marca, numele sau palmaresul altor entitati, fapt de altfel, constatat de ÎCCJ inca din anul 2014.

Florin Talpan: "Actele dovedesc că societatea lui Gigi Becali este înființată în februarie 2003"

Actele dovedesc ca societatea lui Gigi Becali este infiintată in februarie 2003 si nu are absolut nicio legatura cu istoria si traditia Clubului Sportiv al Armatei STEAUA BUCURESTI.

În 6 ani de procese, avocatii lui FCSB nu au depus nici macar un singur inscris prin care să demonstreze ca FCSB ar fi preluat palmaresul de la asociatia AFC Steaua în anul 2003, data de infiintare a societatii comerciale FCSB. Iar la judecarea recursului, FCSB nu a demonstrat prin nici un motiv ca Decizia Curtii de Apel Bucuresti are motive de nelegalitate si trebuie casata.

DECIZIA CURTII DE APEL BUCURESTI PRIN CARE S-A CONSTATAT CA PALMARESUL NE APARTINE ERA PERFECT LEGALA SI CORECTA SI NU TREBUIA CASATA.

NU EXISTA absolut niciun act prin care FCSB sa poata demonstra ca a preluat palmaresul Clubului Sportiv al Armatei STEAUA BUCURESTI cu atat mai mult cu cat Clubul Sportiv Al Armatei Steaua Bucuresti nu a fost parte în tranzactia din anul 2003 intre FCSB SA si Asociatia non-profit AFC Steaua.

Florin Talpan: "Decizia tergiversează doar cauza în favoarea lui Becali!"

AFC Steaua NU a avut NICIODATA drept de proprietate pentru marca, numele sau palmaresul Stelei. Toate acestea au ramas intotdeauna in patrimoniul Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti. Ca atare, AFC Steaua nu putea ceda, nu putea transfera, nu putea cesiona si nu putea înstrăina acest patrimoniu, care a ramas intotdeauna proprietatea exclusiva a Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti. Am demonstrat ca PALMARESUL NE APARTINE si de aceea, hotararile Tribunalului Bucuresti si ale Curtii de Apel Bucuresti ne-au fost favorabile. DECIZIA HALUCINANTA DE AZI TERGIVERSEAZA DOAR CAUZA IN FAVOAREA LUI BECALI SI A FCSB DAR NU SOLUTIONEAZA FAVORABIL SITUATIA DEOARECE PALMARESUL NE APARTINE.

Ne vom judeca din nou la Curtea de Apel Bucuresti acolo unde judecatorii ne-au dat castig de cauza!

DECIZIA DE AZI A ICCJ, A UNOR JUDECATORI CARE SE PREFAC CA AU UITAT LEGEA ESTE ILEGALA DAR NU DEFINITIVA! Judecatorii completului 5 AP au stabilit pentru motive doar de ei stiute ca DECIZIA CURTII DE APEL BUCURESTI NU ESTE LEGALA! Reiterez faptul ca nu erau motive de recurs care sa se incadreze in dispozitiile prevederilor art 488 cod procedura civila iar admiterea arector recursuri este un abuz!

Florin Talpan: „Suntem o națiune pierdută!”

Voi afisa public pe pagina mea de facebook recursul FCSB-ului si Asociatiei Salvati Steaua pentru ca toti juristii din tara, toti magistratii sa poata vedea ca nu existau motive de casare!

In conditiile in care in dosarul 11509/3/2017 redactarea hotararii vine la un an de la pronuntarea cauzei, in loc de 30 de zile care este termenul de procedura, este clar ca unii judecatori tin cu FCSB! Bine ca mai exista si judecatori corecti in aceasta tara!

De ce doamnelor judecatori Mariana Hortolomeu, Adina Nicolae, Andreia Liana Constanda, Melania Isabela Danescu ati redactat intr-un an decizia din dosarul 11509/3/2017 cand termenul era de 30 de zile? Eu daca nu depun intampinarea in termen ma decadeti din dreptul de a propune probe si aparari, dar dvs va permiteti sa redactati hotarari la un an de zile de la pronuntare pentru a-l sprijini si ajuta FCSB-ul si implicit pe Gigi Becali?

Unde este domnilor PARLAMENTARI raspundera MAGISTRATILOR CARE NU ISI FAC TREABA decat dupa cum vor ei?

Atat timp cat avem judecatori care nu stiu nici macar articole simple din cod, consider ca suntem o natiune pierduta.

Dragi suporteri, cred cu tarie ca judecatorii Curtii de Apel Bucuresti ne vor da dreptate in rejudecare asa cum ne-au dat si prima oara! Voi continua lupta in acest dosar cu sprijinul vostru!”, a transmis Florin Talpan.