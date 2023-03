Suporterii CSA Steaua au luat foc după decizia ÎCCJ: „Așa se întâmplă când lași oameni ca Becali să facă legea!”

Suporterii CSA Steaua își asumă pe jumătate acest insucces înregistrat de clubul Armatei și anunță că pe viitor vor încerca să ofere mai mult sprijin juristului Florin Talpan.

„Cum am spus deja la începutul lunii, s-a dat rejudecare la Curtea de Apel. Și nu are rost să întrebați ce vicii de procedură au avut loc de au decis judecătorii acest lucru. Nu are rost nici să așteptați motivarea, ca să vedeți explicațiile. Cel mai probabil, aceasta va veni la foarte mult timp după ce va avea loc prima înfățișare la Curtea de Apel.

Așa se întâmplă când suporterii nu iau atitudine și acceptă ca oamenii precum Becali să facă legea. Și în fotbal, și în justiție, și în țară. După fiecare înfățișare, cei de la FC FCSB au făcut propagandă în presă. Foarte puternic. Din partea noastră, a vorbit Florin Talpan. A vorbit puțin și, de cele mai multe ori, a fost sancționat după ce a vorbit.

A fost sancționat de către cei din club și MApN, pentru că suporterii nu l-au susținut. Mai ales după ce a pățit Florin Talpan în procesul cu Gigi Becali, era de așteptat să primească și Steaua o asemenea decizie”, se arată în postarea fanilor.

FCSB și CSA Steaua se luptă de opt ani prin instanțe

În iulie 2019, Tribunalul Bucureşti a atribuit CSA Steaua palmaresul echipei de fotbal Steaua de la înfiinţare, respectiv 1947, până în anul 2003.

FCSB a făcut apel, iar pe 28 iunie 2021 Curtea de Apel Bucureşti a dat parţial dreptate clubului patronat de Gigi Becali, în sensul că CSA Steaua a primit palmaresul doar pentru perioada 1947 - 1998.

FCSB a făcut recurs şi la decizia Curţii de Apel Bucureşti, iar Instanţa supremă a dispus ca procesul să se rejudece la CAB.

Cele două cluburi au mai avut şi alte subiecte de dispută în instanţă, printre care şi cine avea dreptul să folosească numele de "Steaua".

În mai 2018, Instanţa supremă a decis că echipa deţinută de Gigi Becali - Fotbal Club Steaua Bucureşti (FCSB) - nu mai are voie să folosească numele "Steaua" şi "Steaua Bucureşti" fără consimţământul Clubului Sportiv al Armatei (CSA) Steaua, potrivit Agerpres.

În consecinţă, FCSB nu are voie să utilizeze marca "Steaua" în competiţiile sportive, pe documente, pe bilete de acces, pentru publicitate, în înscrierile în asociaţiile şi federaţiile sportive.