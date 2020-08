Stadionul Steaua este aproape sa fie finalizat si astazi au fost facute si primele probe de sunet.

Lucrarile la noua arena din Ghencea avanseaza rapid si astazi au fost facute primele probe de sunet. Compania nationala de Investitii a publicat un filmulet cu acestea, iar in boxele stadionului se aude celebra melodie de la Queen: 'We are the champions!'.

Steaua a promovat recent in Liga a 3-a si din sezonul viitor va putea juca pe noul stadion.