Invitat la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena, după meciul României cu Bosnia, 4-1, Victor Pițurcă (66 ani) a dezvăluit care a fost motivul pentru care nu și-a vorbit cu Giovanni Becali mai bine de 2 ani. Mărul discordiei a fost chiar Nana Falemi (48 ani).

Victor Pițurcă: „Ești stăpânul jucătorului tu?”

Fostul selecționer al României a precizat că a fost contactat de Viorel Păunescu (87 ani) pentru a-i face legătură cu închizătorul camerunez. Însă Giovanni Becali a fost deranjat de această intervenție și i-a reproșat lui Victor Pițurcă acest lucru.

„Vreau să vă spun că am fost certat cu Giovanni Becali vreo 2 ani din cauza lui, din cauza laui Nana Falemi. Eu eram la echipa națională, Viorel Păunescu era președintele Stelei și îmi dă un telefon: 'Piți, te rog, vorbește tu cu Falemi, că am vrea să-l luăm la Steaua și aș vrea să-l cunosc și eu'. Mi s-a părut puțin deplasat, dar având numărul lui, era în vederile mele pentru echipa națională, i-am dat telefon și i-am spus: 'Falemi, uite ce m-a rugat domnul Păunescu, ar vrea să vii la București și să stai de vorbă cu el'.

El mi-a zis: 'Domnu' Pițurcă, știți că eu îl am impresar pe domnul Givoanni Becali'/ 'Da, mă, da, dar nu e o problemă de contract și Giovanni Becali e prieten cu domnul Păunescu. Domnul Păunescu vrea să te cunoască'. După 30 de minute mă pomenesc cu un telefon de la Giovanni Becali, domnul Falemi și-a sunat imediat impresarul. 'Băi, Piți, cum îi zici tu lui Falemi să se ducă la Păunescu?'/ 'Stai, mă, Giovanni, de ce să nu meargă la domnul Păunescu, vrea să-l vadă, să-i vadă fizicul, să-i vadă intelectul. Stai, mă, puțin de unde e jucătorul tău? Ești stăpânul jucătorului tu? Mergem la domnul Păunescu să-l vadă, nu semnează contractul'.

Eh, din momentul ăla nu am vorbit cu Giovanni Becali vreo doi ani. De aici război. Tot așa ne-am împăcat. Ăsta a fost norocul lui Gigi Becali să preia Steaua. Dacă nu m-aș fi certat cu Giovanni, altfel ar fi stat lucrurile. Pe urmă eu am venit la Steaua, Fale a venit la Steaua și am muncit împreună ani de zile, el fiind un profesionist desăvârșit!”, a declarat Victor Pițurcă la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

