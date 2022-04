Victor Pițurcă a fost întrebat de când nu mai vorbit cu Gigi Becali. Răspunsul a venit direct

Fostul selecționer Victor Pițurcă a fost mult timp unul dintre antrenorii preferați ai lui Gigi Becali. Antrenor cu personalitate Pițurcă i-a dat în urmă cu mai mulți ani mai multe sfaturi omului de afaceri, după ce au colaborat în Ghencea.

Câștigătorul Cupei Campionilor Europeni i-a transmis, printre altele, să se bazeze pe jucători români tineri și să fie foarte atent cu fotbaliștii străini, care de multe ori nu dau randamentul scontat. În timp, Becali l-a mai și ascultat pe Pițurcă, iar acum FCSB-ul îi are doar pe Radunovic, Vinicius, Edjouma și Mamut stranieri.

Pițurcă a fost întrebat într-un interviu pentru as.ro de când nu a mai vorbit cu Gigi Becali.

„N-am mai vorbit demult. Un an de zile aproape, când am avut Covid m-a ajutat el şi atunci am stat de vorbă mai mult. În rest, nu", a declarat Victor Pițurcă, potrivit as.ro.

Victor Pițurcă a vorbit recent, la Pro Arena, într-un interviu acordat jurnalistei Violeta Colgiu, despre șansele la titlu ale FCSB-ului. Elevii lui Toni Petrea joacă luni seara la Ovidiu, cu Farul, într-un meci din etapa a șasea a play-off-ului. După ce aseară CFR a învins-o pe Voluntari, în deplasare, scor 1-0 (Boateng '84), clujenii s-au distanțat la cinci puncte de FCSB. Florin Tănase și colegii lui au un meci mai puțin jucat.

”Nu știu dacă e ratat, dacă vor termina pe locul doi, e un loc foarte bun pentru tot ce se întâmplă acolo. Știm cu toții că patronul Gigi Becali face echipa, face schimbările. Are un impact negativ asupra echipei.

Nici nu știe el cât de mare rău poate le poate face jucătorilor. El asta își dorește, el investește, face ce crede că e mai bine pentru el.

Poate pierde și locul doi, e un moment mai delicat pentru FCSB, psihic mai ales. Totuși, FCSB are cel mai bun lot din Liga 1”, a spus Victor Pițurcă, la Pro Arena.