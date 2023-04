Un rapidist surprinde: „Mutu este cel mai bun fotbalist român! Nu auzisem de Hagi!”

Jayson Papeau (26 ani) a revenit după accidentarea care l-a ținut departe de teren și îl va putea ajuta pe Adrian Mutu (44 ani) în partidele din play-off. De altfel, mijlocașul francez a mărturisit că, în opinia sa, „Briliantul” este cel mai bun fotbalist român, peste Gheorghe Hagi (58 ani), de care nu a auzit până să sosească în România.

„Pentru mine este cel mai bun (n.r. Adrian Mutu). Nu auzisem de Hagi, eram prea mic. Știu de Mutu pentru că mă uitam la meciuri de când eram mic, iar familia mea îl cunoștea. Pentru mine este un lucru bun fiindcă pot învăța multe de la el. Am jucat aproximativ pe aceleași posturi și iubește să joace în stilul tiki-taka, la fel ca mine”, a declarat Jayson Papeau pentru gsp.

Jayson Papeau s-a acomodat în România

Rapidistul a mărturisit că se simte foarte bine în București. A încercat deja micii și papanașii și a început să învețe unele cuvinte în limba română.

„Este bine, îmi place orașul și îmi place să descopăr cultura voastră. Aveți o cultură diferită față de cea din Franța, îmi place să fiu într-o țară ca asta.

Știu 'stânga - dreapta', 'haide!”. Dacă sunt pe teren înțeleg mai multe cuvinte, dar de vorbit este mai greu pentru mine.

Nu am încercat multe (n.r. feluri de mâncare). Am mâncat mici săptămâna trecută cu echipa, sunt foarte buni. De asemenea, am încercat papanași, e un desert foarte bun”, a mai spus Jayson Pepeau.

După un meci din play-off, Rapid ocupă locul 5, cu 27 de puncte, cu 8 puncte mai puțin decât liderul Farul Constanța.

Adrian Mutu, înainte de Rapid - Farul Constanța