Cele două echipe au remizat în prima etapă. ”Câinii” s-au încurcat în deplasare cu nou-promovata Csikszereda, scor 2-2, iar FC Botoșani a ”dat-o la pace” cu Farul Constanța, scor 1-1.



Valeriu Iftime, patronul Botoșaniului, a prefațat meciul cu Dinamo. Crede că ”roș-albii” au o echipă mai bună față de cea din sezonul precedent, dar cu toate acestea nu se teme de confruntarea cu echipa lui Zeljko Kopic.



Finanțatorul moldovenilor se concentrează pe meciurile cu echipele care se vor bate pentru evitarea retrogradării.



Valeriu Iftime: ”Nu mi-e așa de frică de Dinamo”



„E un meci greu mâine. Dinamo e altă echipă față de anul trecut și e o încercare grea pentru noi. O să vedem! Nu îmi e așa de frică de Dinamo, e o echipă bună, dar nu mergem acolo ca să ne tremure pantalonii pe noi.



Nu cred că meciul cu Farul a fost cel mai bun pe care îl puteam face. Aștept mult mai mult de la mijloc, vreau mai multe pase și mai mult fotbal. O să vedem! Echipa crește, nu am făcut multe schimbări și eu sper să avem un rezultat bun cu Dinamo.



(n.r. – Nu vă e frică de Dinamo, dar de cine vă e frică din SuperLigă?) De Metaloglobus, de restul de lângă noi. Dacă vă uitați, anul trecut am câștigat puncte bune cu echipele din top 6. Am bătut U Cluj în deplasare, am făcut egal cu CFR Cluj, am bătut FCSB acasă”, a spus Iftime, la Fanatik.ro.



Palmares cu Dinamo gazdă: 13 jocuri - 6 victorii Dinamo - 4 remize - 3 succese FC Botoșani.



Primele dispute din campionat au fost cele din ediţia 2013-2014, când Dinamo s-a impus în ambele jocuri, 1-0 acasă (George Ţucudean) şi 2-1 în deplasare (dublă Bilinski / Istvan Fulop).



Întâiul succes din contul moldovenilor: 14 septembrie 2014, FC Botoşani - Dinamo 3-2. Acest joc a intrat în istoria grupării botoşănene drept primul disputat „acasă” în nocturnă.