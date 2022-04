Pentru Dinamo Kiev a fost al treilea meci din turneul pentru pace, după cele cu Legia Varșovia și Galatasaray, ambele câștigate cu 3-1. Toți banii strânși în urma acestor partide caritabile merg către refugiații din Ucraina.

Oleksandr Karavaev, în lacrimi după CFR Cluj - Dinamo Kiev 0-0

La finalul partidei din Gruia, din partea celor de la Dinamo Kiev au participat la conferința de presă fundașul ucrainean Oleksandr Karavaev (29 de ani) și secundul lui Mircea Lucescu, moldoveanul Emil Caras.

Karavaev, fotbalist cu 40 de meciuri la naționala Ucrainei, a fost copleșit de emoții în momentul în care a fost întrebat dacă are un mesaj pentru cei din Ucraina, care au rămas în țară și luptă în războiul cu Rusia.

"Mulțumim Clujului și României pentru această seară, mulțumim tuturor celor care au venit la meci și ne-au susținut la meciul de astăzi. Ăsta e singurul lucru pe care îl putem face noi bne, să jucăm fotbal, să adunăm bani pentru a ajuta Ucraina, pe cei care luptă pentru pace, pentru țara lor. Nu e ușor să intri pe teren și să dai tot ce poți când știi ce e în țara ta, dar peste tot pe unde am fost, în orice țară, în orice oraș, am fost primiți foarte bine și noi am încercat să dăm tot ce avem mai bun pe terenul de fotbal", a spus Karavaev, înainte să părăsească sala de conferințe în lacrimi.

Emil Caras a explicat prin ce trec jucătorii lui Dinamo Kiev și a făcut și o scurtă analiză a partidei cu CFR Cluj.

"E foarte greu să redai ce simt acești băieți, au rude acolo, au un popor întreg care luptă pentru libertate și speră până în final să învingă și să se întoarcă toți acasă.

A fost un spectacol reușit, a fost un joc bun al ambelor echipe, echilibrat. Din păcate, au lipsit goluri, dar eu zic că a fost o seară frumoasă, o seară cu pace, cu voie bună, ceea ce ne dorim toți să fie în UCraina. Și nu numai în Ucraina, ci în toată lumea. Atmosfera a fost frumoasă, CFR a jucat foarte bine, s-a apărat foarte bine. N-am avut șuturi pe poartă, am încercat prea mult să pasăm, să intrăm cu mingea în poartă, d-aia n-am avut reușite, dar au jucat ambele echipe bune, au lipsit doar golurile ca să fie un spectacol mai frumos", a spus Caras.

Dinamo Kiev, echipa lui Mircea Lucescu, va disputa alte două meciuri caritabile la finalul acestei luni, cu Borussia Dortmund (26 aprilie) și Dinamo Zagreb (28 aprilie).