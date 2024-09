După fluierul final, așa cum face după fiecare meci în care joacă, Vlad Chiricheș a rămas pe teren timp de 20 de minute, timp în care a dat ture de teren.

Fundașul de 34 de ani a revenit în primul 11 al campioanei și a avut una dintre cele mai bune evoluții ale sale în tricoul FCSB-ului, reușind chiar să ofere o pasă decisivă.

Fabius Antal, expert în nutriție sportivă, a dezvăluit care motivul din spatele acestui ritual post-meci pe care îl practică Vlad Chiricheș.

"Este o practică asociată des cu eliminarea acidului lactic. În realitate, această strategie este mult mai complexă și deschide ușa către un nivel superior de optimizare personalizată a performanței și recuperării atletice", a explicat Fabius, potrivit GSP.

Chirircheș, model pentru tinerii fotbaliști

Strategia optimă de recuperare a fost eliberată de Fabius după o perioadă de cinci luni în care au fost colectate date.

"Am colectat timp de 5 luni datele lui Vlad și am integrat o abordare inovatoare bazată pe măsurători în timp real ale oxigenului din sânge, ale respirației, acidului lactic și ritmului muscular. Programul include 4-5 ture de teren post-meci, dar acestea sunt mult mai mult decât simple alergări. Cu o analiză atât de complexă, am reușit să stabilim un tempo specific pentru Vlad, care să maximizeze efectele recuperării și să minimizeze riscurile asociate efortului excesiv", a mai spus expertul în nutriție.

7.5 a fost nota pe care Vlad Chiricheș a primit-o de la Sofascore, fiind desemnat practic al treilea cel mai bun jucător al lui FCSB, după MVP-ul Darius Olaru (9.1) și Marius Ștefănescu (8.5).

Cotat la 350.000 de euro de site-urile de specialitate, Vlad Chiricheș a strâns șapte meciuri în tricoul FCSB-ului în acest sezon, în toate competițiile.